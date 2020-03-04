إيطاليا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 100 وقرار بإغلاق المدارس والجامعات

أعلنت السلطات في إيطاليا، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد إلى 100 حالة، بعد تأكيد وفاة 28 اليوم الأربعاء. حالة، بعد تأكيد وفاة 28 اليوم الأربعاء. وأضاف مسؤول إيطالي، في تصريحات نقلتها وكالة «فرانس برس»، اليوم الأربعاء، أنه تقرر غلق المدارس والجامعات إلى يوم 15 مارس.

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