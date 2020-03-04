قطان يعرب عن تقديره للدول والمنظمات المؤيدة لقرارات السعودية لمنع تفشي كورونا

أعرب وزير الدولة السعودي لشئون الدول الأفريقية، أحمد قطان تقدير بلاده للدول والمنظمات التي أيدت قرارات المملكة العربية السعودية بشأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمنع تفشي فيروس «كورونا»، ومن بينها تعليق التأشيرات الممنوحة للعمرة وزيارة المسجد النبوي.

جاء ذلك في مداخلة الوزير أحمد قطان أمام

الجلسة الافتتاحية للدورة الـ153 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، التي انطلقت اليوم الأربعاء، برئاسة يوسف بن علوي، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان.

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وأعرب«قطان»عن الشكر والتقدير لكل الدول العربية والإسلامية

وغيرها من الدول الصديقة والمنظمات الإسلامية والمنظمات المعنية التي أيدت القرار الحكيم للملكٍ سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، القاضي بتنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس «كورونا المستجد»، ومن بينها إلغاء تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف.

وأضاف قائلاً «أن هذه القرارات تأتي كواجب شرعي حثنا عليها ديننا الحنيف لمنع انتشار الأمراض بين المسلمين».