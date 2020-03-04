كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأونروا" تطالب الدول العربية بسرعة تقديم الدعم للوكالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المفوض العام بالإنابة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كريستين ساندرز، أن الوكالة إذا لم تتلق دعماً أكثر فلن يمكنها القيام ببعض مسؤولياتها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين هذا العام جراء النقص في التمويل، مطالباً الدول العربية بسرعة تقديم الدعم للوكالة.

وجاء ذلك في كلمة "ساندرز"، اليوم الأربعاء أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ153 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان.

وقال "ساندرز" إن وكالة" الأونروا" قد تضطر في عام 2020 لتقليل بعض الخدمات المقدمة في مناطق عملياتها، والتي تقدم لنحو 5 ملايين لاجيء فلسطيني، مضيفاً "أنه لا يمكننا الاستمرار بواجباتنا بدون الدعم المادي".

وأشاد "ساندرز" بالدعم السياسي من الجامعة العربية لوكالة "الأونروا"، وكذلك بالدعم السياسي والمادي من الدول العربية.

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ولفت إلى خطورة قرار إسرائيل نهاية العام الماضي بإنهاء عمل مكتب "الأونروا" في القدس.

وأشار إلى أن هناك عدة ضغوط على" الأونروا"، رغم أن هناك أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تدعم الوكالة.

وأوضح أن "الأونروا "غير قادرة على رد قرض قيمته 30 مليون دولار أمريكي ولا حل إلا تأجيله، مشيراً إلى أن الوكالة تواجه مشاكل عديدة في عملها بسبب نقص التمويل.

وأشار إلى أن عمل وكالة "الأونروا" يتأثر بالتوترات السياسية، والتقليل من الدعم سيكون له عواقب على استمرار عملها في المنطقة، مؤكداً أن الوكالة تنظر للجامعة والدول العربية باعتبارهم شركاء لها.