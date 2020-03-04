مالونغو يحرج مازيمبي ويؤكد: “أنا حاليا لاعب للرجاء”

أحرج الكونغولي بين مالونغو، مهاجم الرجاء البيضاوي، فريقه السابق “تي بي مازيمبي” الكونغولي، من خلال تصريحاته الأخيرة، بتأكده أنه حاليا يحترم عقده مع فريقه المغربي وهذا الاختيار كان موفقا.

وقال مالونغو في تصريح لقناة “كنال بلوس” الفرنسية، إنه مرتاح مع الرجاء، ولا يبالي بما يقال عنه من الإعلام الكونغولي، معتبرا بأن اختياره للدفاع عن الألوان “الخضراء والبيضاء” موفق جدا، وواثق من صحة اختياره بعد الانتقال للفريق البيضاوي.

وأكد المهاجم الكونغولي أنه سعيد بما يحققه حاليا مع الرجاء، وتحذوه رغبة قوية في الاحتراف في فرنسا مستقبلا، مبديا إعجابه بطريقة لعب “ليون” الفرنسي، كما يبحث عن تطوير مستواه للعودة إلى المنتخب الكونغولي.

واعتبر مالونغو مساره مع الرجاء، جد إيجابي، بالنظر إلى الأرقام المسجلة، سواء كانت شخصية أو مع الفريق، بالتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبلوغ نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

يشار إلى أن مالونغو يعيش ضغطا رهيبا بعد الانتقال من مازيمبي إلى الرجاء، وأيضا بعدما سجل هدفا في مرمى فريقه السابق، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، في انتظار الحسم في مشاركته في الإياب بمدينة “لوبومباشي” الكونغولية، يوم السبت القادم.