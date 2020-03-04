شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تسجل أول حالة وفاة بـ«كورونا» عربيًا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في بغداد. وكان العراق أعلن اكتشاف 31 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.

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