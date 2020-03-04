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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين تعلن تعافي أول حالة من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأربعاء، تعافي أول حالة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) لمواطن بحريني، وإخراجه من مركز العزل والعلاج.
وذكرت الوزارة، في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين، أن المواطن خرج من مركز العزل الصحي بعد تلقيه الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية، بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية.
وأشارت إلى أنه تقرر إخراج الحالة بعد إجراء الفحوصات المخبرية والتأكد من خلوها من الفيروس، لافتة إلى أنها ستواصل متابعة الحالة المتعافية طبياً، بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.
وأوضحت أن المواطن المتعافي هو من العائدين من إيران، خلال شهر فبراير/شباط الماضي، قبل إعلان إيران تفشي الفيروس في مدنها.
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