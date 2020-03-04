شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تسجل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت نيوزيلندا ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا. ونقلت وكالة بلومبرج عن مسؤولي صحة في نيوزيلندا ليل الثلاثاء/الأربعاء قولهم إن الحالة لمرأة عادت مؤخرا من شمال إيطاليا.

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