موسكو: الضربات الأمريكية على مواقع غرب العراق وشرق سوريا غير مقبولة

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الضربات الأمريكية على مواقع في غرب العراق وشرق سوريا غير مقبولة.
وأعربت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، عن قلق موسكو الشديد إزاء "تبادل الضربات" بين "كتائب حزب الله" ووحدات القوات الأمريكية المتمركزة في أراضي العراق.
وأشار البيان إلى أن السلطات العراقية دانت الضربات الجوابية الأمريكية، واصفة إياها بأنها تمثل انتهاكا لسيادة البلاد وتهديدا لأمنها.
وتابعت: "نعتبر هذه التصرفات غير مقبولة وضارة. ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن خطوات جديدة من شأنها زعزعة الوضع العسكري والسياسي في العراق وسوريا ودول جوارهما بشكل حاد".
وأشار البيان إلى أن السلطات العراقية دانت الضربات الجوابية الأمريكية، واصفة إياها بأنها تمثل انتهاكا لسيادة البلاد وتهديدا لأمنها.
وتابعت: "نعتبر هذه التصرفات غير مقبولة وضارة. ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن خطوات جديدة من شأنها زعزعة الوضع العسكري والسياسي في العراق وسوريا ودول جوارهما بشكل حاد".
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