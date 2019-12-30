الدفاع المدني ينقذ مواطنين سقطت عجلتهما في 'بزل' شمال بابل

اعلن الدفاع المدني، الاثنين، عن انقاذ مواطنين اثنين سقطت عجلتهما في "بزل" شمال بابل.
وقال الدفاع المدني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني في بابل تنقذ اثنين من المواطنين بعد إخراجهما من داخل عجلة على إثر انقلابها داخل بزل في حادث سير بمنطقة المشروع شمال محافظة بابل".
وأضاف البيان أنه "تم اخراج المصابين وتقديم الاسعافات الاولية لهما ومن ثم نقلهما إلى المستشفى لغرض تلقي العلاج".
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