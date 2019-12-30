السجن المشدد لـ22 أردنيا على صلة بداعش

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الإثنين، على 24 أردنيا متهمين بالارتباط بتنظيم داعش بالسجن حتى 15 عاما بعد إدانتهم بالتخطيط لتنفيذ "عمليات إرهابية" داخل المملكة الأردنية.



كما قضت المحكمة بالسجن على 14 متهما فيما يعرف بـ"خلية الرصيفة" بـ"الاشغال الموقتة 15 عاما" فيما حكمت على متهم آخر بـ"الاشغال الموقتة 10 أعوام".

كما قررت إسقاط دعوى الحق العام على أحد المتهمين بسبب وفاته فيما برأت متهما آخر لعدم كفاية الأدلة.

وكانت المحكمة وجهت في الثاني من أبريل/ نيسان من العام الماضي للخلية المؤلفة من 17 متهما تهما بينها "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية" و"الترويج لأفكار جماعة إرهابية" و"حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية".

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وبحسب لائحة الاتهام، خططت الخلية لاستهداف عدد من الأهداف في عمان بينها قناة فضائية أردنية وملهى ليلي ومبنى تابع للمخابرات والسفارة الأمريكية وكنيسة.

وتم اعتقال أفراد الخلية الذين تراوح أعمارهم بين العشرينات والاربعينات خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 من قبل جهاز المخابرات.

من جانب آخر، قضت محكمة أمن الدولة على 9 متهمين أردنيين في قضايا منفصلة بأحكام بالسجن راوحت بين 8 أعوام و15 عاما بتهم تتعلق بارتباطهم بتنظيم داعش وتخطيطهم لتنفيذ عمليات عسكرية ضد المدنيين والأجهزة الأمنية والجيش.

والأردن عضو بالتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي تقوده واشنطن ونفذ ضربات استهدفت التنظيم في سوريا والعراق.



وتعرض الأردن لعدة هجمات كان آخرها في محافظة الكرك (118 كلم جنوب عمان) في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016 وأوقع 10 قتلى بينهم 7 من رجال الأمن وتبناه تنظيم داعش.