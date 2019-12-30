قرش يهاجم سائحة فرنسية في جزر سيشل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيبت سائحة فرنسية بجروح خطرة بعد تعرُّضها لهجوم من سمكة قرش فيما كانت تسبح في جزر سيشل، وهي مقصد سياحي شهير، وفق ما أعلن السفير الفرنسي، الإثنين.



ووقع الهجوم على امرأة تبلغ 45 عاماً، مساء الأحد، قبالة جزيرة براسلين، ثاني كبرى جزر الأرخبيل الخلاب الذي يشتهر بشواطئه البكر، وأصيبت السيدة في إحدى ذراعيها ونقلت إلى المستشفى.

وقال السفير الفرنسي في سيشل، دومينيك ماس: "خضعت لعملية جراحية الليلة الماضية وحياتها ليست في خطر".

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ويأتي هذا الهجوم خلال أوج موسم السياحة في سيشل، وهي أرخبيل يضم 115 جزيرة تقع قبالة ساحل شرق أفريقيا في المحيط الهندي.

ومثل هذه الحوادث نادرة في سيشل إلا أن سائحين، أحدهما فرنسي والآخر بريطاني، قتلا في هجومين لأسماك القرش قبالة براسلين في أغسطس/آب 2011.

وطوّقت هيئة السلامة البحرية في سيشل المنطقة التي وقع فيها الهجوم للبحث عن القرش، وفرضت حظراً مؤقتاً على السباحة في المنطقة.