رويترز: أنقرة بصدد إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا رسميا

ذكرت 4 مصادر تركية لوكالة رويترز، الإثنين، أن تركيا تدرس إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى ليبيا بشكل رسمي، في إطار دعمها العسكري لحكومة فايز السراج وعدد من المليشيات المسلحة في طرابلس.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، الأسبوع الماضي، إن حكومته سترسل قوات إلى ليبيا بطلب من رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية فايز السراج.

وفي وقت سابق الإثنين، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع في عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب إلى ما لا يقل عن 1600 مرتزق، مشيراً إلى أنهم من مسلحي فصائل السلطان مراد وسليمان شاه وفرقة المعتصم الموالية لتركيا.

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وأوضح أنه يجرى نقل المرتزقة للمعسكرات من منطقة عفرين السورية بعد تسجيل أسمائهم، لافتاً إلى أن عملية تسجيل الأسماء لاستقطاب الإرهابيين تستمر بشكل موسع.

كما أكدت مصادر أمنية ليبية أن مطار معيتيقة في طرابلس استقبل 3 رحلات طيران مدنية قادمة من أنقرة وإسطنبول، وعلى متنها عناصر إرهابية سورية.





وقالت المصادر لـ"العين الإخبارية" إن الرحلة رقم "A330-202" كانت لطائرة تتبع شركة "الأجنحة" التي يمتلكها عبدالحكيم بلحاج، زعيم الجماعة الليبية المقاتلة، والمقيم في إسطنبول، وكانت تحمل على متنها 50 عنصراً إرهابياً سورياً على الأقل، ووصلت فجر الأحد إلى مطار معيتيقة الذي تسيطر عليه المليشيات الإرهابية.

وأضافت المصادر أن الرحلتين الأخريين حملتا أرقام "A319- 112" قادمة من إسطنبول و"A320-214" قادمة من أنقرة، وتتبعان الخطوط الجوية الليبية، ولم تستبعد المصادر وجود عناصر إرهابية سورية على متنهما، مشيرة إلى أن الرحلتين وصلتا لمطار معيتيقة في توقيتين متقاربين.