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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بقوة 5.4 زلزال.. يضرب ميناء بندر بجنوب إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
الخليج 365
ْضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر اليوم "الاثنين" ميناء بندر عباس جنوب إيران.
وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الزلزال وقع على عمق 20 كم، ومركزه مدينة قلعة قاضي التابعة لمحافظة بندر عباس في إقليم هرمزكان جنوب البلاد.
ويعد هذا الزلزال، الثاني من نوعه في أقل من أسبوع، بعدما ضرب زلزال بلغت شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر منطقة قريبة من محطة بوشهر النووية في إيران يوم "الجمعة" الماضي
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