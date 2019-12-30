الحرس الثوري الإيراني: رسالة المناورات البحرية المشتركة هي الأمن للمنطقة

أكّد المتحدث باسم الحرس الثوري ال​إيران​ي العميد رمضان شريف، أنّ "رسالة المناورات البحريّة المشتركة بين إيران و​روسيا​ والصين هي الأمن والطمأنة لدول المنطقة".

لفت في حديث صحافي، على هامش التجمع الجماهيري الّذي أُقيم في مدينة بجنورد مركز محافظة ​خراسان​ الشمالية الواقعة شمال شرق إيران، إلى أنّ "الرسالة الأُخرى لهذه المناورات بأنّها موجّهة لدول أُخرى بزعامة ​الولايات المتحدة الأميركية​"، مركّزًا على أنّ "الرسالة المهمّة الأُخرى الّتي جاءت بها المناورات كان للدول الساعية إلى زعزعة أمن المنطقة بزعامة أميركا".

وشدّد شريف على أنّ "هذه المناورات بثّت الرعب والهلع لدى الدول الساعية لتقويض أمن المنطقة".