شركة إكسون الأميركية تستحوذ على منطقة تنقيب بحري في مصر

أعلنت شركة إكسون موبيل، أكبر شركة نفط في العالم، أنها استحوذت على 1.7 مليون فدان للتنقيب البحري في مصر، وأنها ستباشر العمليات في 2020.

وأشارت الشركة إلى أن الاستحواذ يضم مساحة قدرها 1.2 مليون في منطقة شمال مراقيا البحرية الواقعة على بعد خمسة أميال قبالة الساحل الشمالي بمصر و543 ألف فدان في منطقة شمال شرق العامرية البحرية في دلتا النيل.

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