أعلن وزير المهجرين في ​​حكومة​​ تصريف الاعمال ​غسان عطالله، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "قريباً ستكون هناك حكومة ل​لبنان​ بوجوه اختصاصيين كفوئين يعطون انطباعاً داخلياً وخارجياً ممتازاً، والمطلوب اعطاؤها فرصة للعمل والنجاح".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عطالله:سيكون للبنان حكومة اختصاصيين ويجب اعطاؤها فرصة للعمل والنجاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.