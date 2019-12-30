مكاري: الحكومة تفقد قيمتها اذا شكلت وفق المحاصصة أوالإحتصاص

لفت النائب السابق لرئيس ​مجلس النواب​ ​فريد مكاري​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "من المهم أن يحمل وزراء ​الحكومة​ المقبلة صفة الاختصاص، لكنها تفقد قيمتها في حال شكلت الحكومة وفق منطق ​المحاصصة​ أوالإحتصاص، وحتى لو كانت الحكومة مؤلفة من طاقات"، مشيراً الى انه "ليس كافيا عدم انتمائهم إلى أحزاب ويحملون بطاقات، بل المهم ألا يكونوا حصصا لأحزاب يؤدون لها الطاعات".

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