ريسيتال ميلادي لرعية مار أدنا في شبطين أحيته موسيقى قوى الأمن الداخلي

أقام مجلس رعية مار أدنا في بلدة شبطين، ريسيتالًا ميلاديًّا في صالون الكنيسة، بالتعاون مع المجلس البلدي، أحيته موسيقى قوى الأمن الداخلي بقيادة المقدّم أنطوان طعمة ومشاركة جوقة من المرنمين، بعنوان "حضوركم يفرح قلب طفل المغارة ويفرحنا".
ولفت خادم الرعية الخوري جورج طنوس، إلى أنّ "ميلاد الله أنتج ثورة حب وفرح ورجاء، وهو أقوى حفل حبّ في التاريخ، خصوصًا للإنسان. ومع ذلك وللأسف، بقي الإنسان يعيش البغض والألم والبعد عن الله وبالحقد والشر".
أمّا رئيس البلدية أنطوان عبود، فثمّن مشاركة موسيقى قوى الأمن في إحياء الأجواء الميلادية، شاكرًا لهم جهودهم لـ"إرساء الأمن في قرانا ومنازلنا وإدخال فرحة العيد إلى قلوبنا".
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