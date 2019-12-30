الحسن أوعزت إلى القادة الأمنيين التشدد بتطبيق الإجراءات ليلة رأس السنة

ترأست وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​ريا الحسن​، اجتماعًا أمنيًّا اطّلعت خلاله على التدابير والإجراءات الأمنية المتّخذة لمناسبة ​عيد رأس السنة​.

واستمعت الحسن من القادة الأمنيّين إلى شرح حول التدابير الّتي تتّخذها القطعات العملانيّة في قوى الأمن، وأوعزت إليهم بضرورة التشدّد في تطبيق هذه الإجراءات حفاظا على سلامة المواطنين وأمنهم.

حضر الاجتماع المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ اللواء ​عماد عثمان​، قائد ​شرطة بيروت​ العميد ​محمد الأيوبي​، قائد القوى السيّارة العميد جهاد الحويك، قائد الدرك العميد ​مروان سليلاتي​، رئيس شعبة الخدمة والعمليات في المديرية العام لقوى الأمن الداخلي العقيد جان عواد، ومستشارها العميد فارس فارس واأين سر ​مجلس الأمن المركزي​ العقيد سامي ناصيف.