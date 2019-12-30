"حركة حماس": مستمرون بحملة إغاثة فلسطينيي لبنان داخل المخيمات وخارجها

أعلن المكتب الإعلامي لـ"حركة المقاومة الإسلامية - حماس"، أنّ "الحركة تستمرّ بحملة إغاثة فلسطينيي لبنان، داخل المخيمات وخارجها، الّتي بدأتها مع اشتداد الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة في لبنان".
وأوضح في بيان، أنّ "الحملة تضمّنت توزيع طرود غذائيّة، مواد تموينيّة ووجبات ساخنة على العائلات الأكثر حاجة بين الفلسطينيين. كما تمّ توزيع مساعداتٍ ماديةٍ عاجلة للعائلات المتضرّرة جرّاء العاصفة الأخيرة الّتي ضربت منازل عند شاطئ مخيم الرشيدية".
وذكر المكتب أنّ "الحركة كانت قد علّقت أنشطتها وفعاليّاتها بلبنان بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لانطلاقتها، وذلك لتسخير كلّ الإمكانيّات من أجل إغاثة وإعانة الفلسطينيين في لبنان، الّتي زادت نسبة الفقر في صفوفهم خلال الأزمة الحاليّة، رغم أنّ هذه النسبة قد تجاوزت 55 بالمئة قبل هذه الأزمة".
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