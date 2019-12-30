الفوز من أجل التقدم في الترتيب.. شعار لقاء المولودية والزمامرة

يحل مساء اليوم الاثنين، فريق نهضة الزمامرة ضيفا على مولودية وجدة، بالمركب الشرفي، لحساب مباريات الأسبوع الحادي عشر من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

ويستهدف “سندباد الشرق” استغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل الخروج بنقاط المباراة كاملة من أجل التقدم في جدول الترتيب.

ويحتل الفريق الوجدي الرتبة الخامسة بمجموع 16 نقطة، بأربع انتصارات، ومثلها تعادلات، مقابل تعرضه لهزيمتين، إذ أحرز خط هجومه 12 هدفا، بينما استقبلت مرماه 8 أهداف.

ويأتي نهضة الزمامرة في المركز التاسع بـ12 نقطة، جمعها من 3 انتصارات، و3 تعادلات، في حين مني بالهزيمة في 3 مناسبات.

وأحرز الخط الأمامي للنهضة 10 أهداف، بينما اهتزت شباكه خلال 9 مناسبات، علما أن الفريق في جعبته مباراة ناقصة، ويبحث بدوره عن الانتصار في لقاء اليوم من أجل التقدم في الترتيب.