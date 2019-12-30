السلامي يواجه الفتح الرباطي بتشكيلة أساسية غير متوقعة

كشف جمال السلامي، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن تشكيلة الفريق الأخضر الأساسية التي ستخوض بعد قليل، مباراة الفتح الرياطي، في إطار مؤجل الجولة السادسة من البطولة الاحترافية.
وسيدخل مدرب الفريق الأخضر بالتشكيل الثاني، مفضلا الاحتفاظ بعدد من العناصر الأساسية في بنك الاحتياط.
وتتألف توليفة الرجاء الأساسية من كل من:
حراسة المرمى: بوعميرة
الدفاع: الورفلي، إلياس الحداد، الدويك، مدكور
وسط الميدان: الوردي، زريدة، نناح، مدكور، البكاري
الهدوم: جبرون والحداد
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