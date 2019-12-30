قضية عمر الراضي تصل للبرلمان…وهبي يسائل الحكومة عن تراجع حرية التعبير

وسط موجة الغضب من اعتقال الصحافي عمر الراضي ومحاكمته بسبب تغريدة على “تويتر”، وصل صدى الغضب إلى البرلمان، وسط توجه لمساءلة الحكومة.

وفي ذات السياق، وجه القيادي في الأصالة والمعاصرة النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، طلبا عاجلا للحكومة من أجل تناول الكلمة في نهاية الجلسة العمومية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، وذلك للتحدث في موضوع التراجعات الحقوقية.

وطلب القيادي في “البام” وهبي تناول الكلمة، اليوم الإثنين، للحديث عن التراجعات على مستوى حرية التعبير، وذلك على خلفية اعتقال بعض نشطاء الرأي، وآخرهم الصحافي عمر الراضي.

يشار إلى أن منظمات قوقية، سجلت خلال الأيام القليلة الماضية، سبع حالات اعتقال أو توقيف أو استدعاء لنشطاء، على خلفية آرائهم.

ووسط تزايد أعداد المتابعين بسبب آرائهم، قال حقوقيون إنهم سيعملون خلال الأسبوع الجاري على تدقيق معطيات الناء المتابعين مؤخرا، من أجل مراسلة المقرر الأممي المهني بحرية التعبير، لتدخل أممي من أجل ضمان احترام حرية التعبير للنشطاء المغاربة.