إصابة حرجة بجريمة إطلاق نار في يافا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص (25 عاما) بجروح وصفت بالحرجة، في جريمة إطلاق نار وقعت مساء اليوم، الإثنين، في مدينة يافا.

وفي التفاصيل، نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن شاهد عيان، أن راكب دراجة نارية أطلق النار على شخص وفر هاربًا عند تقاطع شارع "يفيت" و"أحيطوف" في مدينة يافا.

وذكرت الطواقم الطبية أنه "تلقت بلاغا في تمام الساعة الرابعة والنصف عن مصاب بالرصاص في يافا"، وأضافت أنه عند وصولها إلى المكان "كان المصاب مستلقيًا على جانب الطريق فاقدًا للوعي".

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وقدمت الطواقم الطبية العلاج الأولي للمصاب، وتم نقله إلى مستشفى فولفسون في "حولون"، فيما كان يعاني من جروح خطيرة من جراء إصابته بالأعيرة النارية.

يأتي ذلك فيما تتصاعد موجة العنف في البلاد، حيث قتل في وقت سابق اليوم، شاب من قريو بسمة طبعون وأصيب آخر في جريمة إطلاق نار وقعت بالقرب من مدخل قرية إبطن.

وبمقتل ضحية الجريمة من بسمة طبعون، اليوم، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 92 قتيلا بينهم 11 امرأة في العام الجاري 2019، علما بأن العام الماضي 2018، شهد مقتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة.