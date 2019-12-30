اعتقال مشتبهين من أم الفحم وسالم بحيازة سلاح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابين من مدينة أم الفحم وقرية سالم، بشبهة حيازة سلاح دون ترخيص.

ووفقا للشرطة فإنه "خلال نشاط للشرطة للحد من ظاهرة حيازة السلاح بطريقة غير قانونية، ومن أجل الحفاظ على السلامة والأمن العام، تم اعتقال شاب (32 عاما) من سكان مدينة أم الفحم، بشبهة حيازة السلاح من نوع 'كارلو' وكذلك تمّ العثور على ذخيرة".

ومدّدت محكمة الصلح في الخضيرة اعتقال المشتبه به يوم 2 كانون الثاني/ يناير 2020.

وفي قرية سالم، اعتقلت الشرطة مشتبها به (20 عاما) بعد أن عثرت في منزله على سلاح من نوع "عوزي" وذخيرة، وجرى التحقيق مع المشتبه به بالشبهة المنسوبة إليه.