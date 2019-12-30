المانيا تعرض إستضافة مؤتمر دولي للسلام بشأن لييبا

الإثنين 30 ديسمبر 2019

عرضت ألمانيا استضافة مؤتمر دولي للسلام بشأن ليبيا تخطط له الأمم المتحدة. وقد يعقد المؤتمر في برلين، بعد اجتماع مزمع بين أردوغان وبوتين، في يناير كانون الثاني.



وأعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء خطط تركيا العسكرية في ليبيا، في إشارة إلى توجهات تركيا لإرسال قوات عسكرية لدعم حكومة فايز السراج .

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، إن بلاده تتابع بقلق شديد التقارير عن خطط تركيا العسكرية في ليبيا، حيث تعتزم أنقرة أرسال قوات لمساندة حكومة الوفاق وميليشيات متحالفة معها، ضد الجيش الوطني الليبي.

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وتحاول الحكومة التركية الحصول على موافقة من البرلمان، لإرسال القوات إلى ليبيا، وهي خطوة تثير انتقادات ليبية ودولية، وترفضها المعارضة التركية.

وبحسب وكالة رويترز: ”حث المتحدث الألماني كل الأطراف المعنية على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس واحترام الحظر الدولي على تصدير الأسلحة إلى ليبيا وتكثيف المساعي للتوصل إلى حل دبلوماسي“.

وأضاف: ”المستشارة إنجيلا ميركل بحثت الجهود الرامية للتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع الليبي خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.. تم الاتفاق على الحديث مرة أخرى لتعزيز الجهود الدبلوماسية“.