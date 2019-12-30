شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا ومصر تحذران من التصعيد العسكري في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

حذر الرئيسان الفرنسي والمصري اليوم الاثنين من خطورة حدوث تصعيد عسكري في ليبيا.

وأعلن قصر الإليزيه اليوم الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس أن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي ناشدا، بعد اتصال هاتفي بينهما، الأطراف الدولية والليبية المشاركة في النزاع الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس.

وأضاف الرئيسان أنه لابد من إتاحة إجراء مفاوضات مجددا بين أطراف النزاع الليبية داخل ليبيا.