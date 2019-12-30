شكرا لقرائتكم خبر عن محتجون أمام مصارف لبنان : أعيدوا الأموال المنهوبة وحاسبوا الفاسدين والان نبدء بالتفاصيل

تجمع عدد من المحتجين، عصر اليوم، أمام بعض مصارف لبنان وسط انتشار لعناصر الجيش وقوى الامن الداخلي احتجاجا على السياسات المالية التي يفرضونها على صغار المودعين ومحدودي الدخل، واصفينها بالمجحفة.

كما رددوا هتافات ضد حاكم مصرف لبنان وسياسة المصارف المالية ، مطالبين بإستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.