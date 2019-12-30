شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادث إطلاق النار..الشرطة الألمانية: وسط برلين تحت السيطرة والان نبدء بالتفاصيل

انتشرت وحدة شرطية كبيرة بالقرب من منطقة "نقطة تفتيش تشارلي" وسط العاصمة الألمانية برلين اليوم الاثنين عقب سماع دوي إطلاق نار، وأكدت أن الوضع الأمني وسط برلين تحت السيطرة. وذكرت الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن مشتبها به مجهولا أطلق أعيرة نارية داخل أحد المحلات. وذكر شاهد عيان أنه سمع دوي إطلاق نار في تقاطع شارع "فريدريش شتراسه" و"كوخ شتراسه". وتوجهت وحدة خاصة تابعة للشرطة إلى مكان الحادث. وتتواجد سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني في التقاطع

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