أيها الحوت انها سنة التطورات الإيجابية!

سيفتح هذا العام الأبواب أمام مكافآت لا بأس بها. تجد نفسك أمام الكثير من المعطيات على مختلف المستويات. وكلما بذلت المزيد من الجهد، كلما حققت نجاحاً أكبر. في الواقع، إنه عام العمل المتواصل مع إمكانيات كبيرة لتحقيق مكانة بارزة في المجال الذي تصبّ فيه تفانيك.يكسر هذا العام الحدود وبالتالي تجد نفسك محرراً من القيود لتتخطى الحدود وتجرّب أموراً مختلفة. قبل الشروع في رحلتك نحو الإكتشافات الجديدة، تحتاج الى حل القضايا القديمة أو العالقة. قد يكون عليك كذلك مواجهة الخصوم أو الأعداء القدامى. يعطيك هذا العام درساً في المواقف المرنة والتسويات.

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