مطعم يرفض استقبال الأمير هاري وميغان ماركل... والسبب؟

وفي التفاصيل أن الزوجين الملكيين اختارا مطعم Deep Cove Chalet الذي يقدم أطباقاً فرنسية. إلا أن المسؤول عن المكان بيار كوفيل رفض ذلك مبرراً ذلك بالإجراءات الأمنية التي تتطلبها الزيارة.

وقالت زوجته بيف في حديث إلى صحيفة Vancouver Sun المحلية الكندية إنه لم يوافق على تناول الأمير وزوجته العشاء في مطعمه.



وذكرت أن رجال الأمن الخاصين بهما قدِموا إليه قبل ذلك ووجدوا أنه مناسب جداً لاستقبالهما.

وبدوره قال المسؤول إنه لم يرد أن يقلب حضورهما الأوضاع في المكان رأساً على عقب. وأضاف: "آمل على أية حال أن يستمتعا في كندا وفي إقامتهما بيننا. أتمنى لهما الأفضل".

ويشار إلى أن الأمير هاري وميغان لم يجلسا الى المائدة التقليدية التي تعَد في القصر الملكي لمناسبة أعياد نهاية العام. وظلت وجهتهما غير معلنة إلى أن كشفت الصحيفة الكندية مكانهما وأشارت في تقرير لها إلى أنهما يقيمان في شقة في فندق فاخر في بلدة بانف في مقاطعة ألبيرتا.