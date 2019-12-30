ناشط سياسي بارز في إثيوبيا ينضم لحزب مؤتمر الأرومو

أعلن حزب مؤتمر الأورومو الفيدرالي، أحد الاحزاب السياسية الرئيسية في إثيوبيا، انضمام الناشط السياسي الأورومي البارز، جوهر محمد، للحزب.

انضمام جوهر مدير شبكة أورومو الإعلامية (OMN) لحزب مؤتمر الأورومو الذي يترأسه مرارا غودينا، خطوة وصفها مراقبون بـ"المهمة" في إطار مسار الإصلاح السياسي الذي تشهده البلاد.



وقال غودينا، رئيس حزب مؤتمر الأورومو الفيدرالي، في تصريحات خاصة لـ"العين الاخبارية"، اليوم الإثنين: "جوهر محمد أصبح عضواً رسمياً في حزب مؤتمر الأورومو الفيدرالي".

وأشار إلى أن جوهر كان مؤيداً للحزب منذ فترة سابقة وحالياً أصبح عضواً مسجلاً بالحزب.





تأكيد رئيس حزب مؤتمر الأورومو الفيدرالي، مرارا غودينا، وهو أستاذ جامعي وسياسي إثيوبي معارض ذو توجهات وطنية، يأتي بعد أن رشحت معلومات خلال الأيام الماضية عن انضمام الناشط جوهر محمد للحزب.

Advertisements

وتعرض غودينا للاعتقال عدة مرات لمعارضته الحكومة السابقة برئاسة رئيس الوزراء السابق هيلي ماريام ديسالين، وقد تغيرت الأمور مع إطلاق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مسار إصلاحات اقتصادية واسعة في البلاد.

وأضاف غودينا، لـ"العين الإخبارية"، أن الناشط السياسي جوهر محمد، الذي قال إنه لم يرغب في الانضمام إلى أي حزب في إثيوبيا، كان يدعم حزب مؤتمر أورومو الفيدرالي من المهجر حيث كان يعيش.

وأعلن جوهر محمد في وقت سابق عدم انضمامه لأي حزب ناشط في إثيوبيا، بالرغم من أنه كان قد أعلن رغبته بالترشح في الانتخابات الوطنية المقبلة، دون أن يحدد أو يشير لأي حزب معين.





وفي شهر أغسطس/آب 2018 عاد الناشط السياسي جوهر محمد من الولايات المتحدة؛ حيث كان يدير شبكة إعلام أوروميا التي كانت تبث برامجها باللغة الأورومية من هناك.

وعقب عودته، افتتح جوهر مكتباً له بأديس أبابا، وبدأ بث مختلف الحلقات باللغة الأمهرية والإنجليزية والأورومية.

برز اسم جوهر محمد مؤخراً في المشهد السياسي بإثيوبيا، عقب إطلاق رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد الحريات السياسية، حيث يعد جوهر من النشطاء السياسين الذين يثيرون جدلاً في إثيوبيا من خلال تصريحاتهم وتوجهاتهم السياسية.

وحزب مؤتمر الأورومو الفيدرالي هو أحد الأحزاب السياسية الفاعلة بالبلاد، خاصة في إقليم أوروميا، ويرتبط بعدة تحالفات سياسية من أحزاب أخرى بالبلاد.