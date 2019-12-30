إيران تحتجز سفينة بمياه الخليج على متنها طاقم ماليزي

قالت وسائل إعلام محلية إن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة في الخليج قرب جزيرة أبوموسى وتحفظ على طاقمها المؤلف من 16 فردا من ماليزيا.

وأضافت الوكالة أن السفينة كانت تحمل نحو مليون وثلاثمئة واثني عشر لترا من الوقود. ولم يحدد تقرير الوكالة العلم الذي كانت ترفعه السفينة.

وسبق أن احتجزت إيران عددا من السفن زاعمة أنها تُستخدم في تهريب الوقود في الخليج.

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وحذر القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي، توماس مودلي، الجمعة، من أن إيران قد تتخذ "إجراءات استفزازية" في مضيق هرمز وأماكن أخرى في المنطقة في المستقبل، على الرغم من فترة هدوء نسبي.



وقال مودلي: "أعتقد أنهم سيواصلون اتخاذ إجراءات استفزازية هناك.. وأعتقد أنهم سيستغلون كل فرصة ليفعلوا ذلك"، دون أن يفصح عن تفاصيل أو إطار زمني.

وتصاعد التوتر في الخليج منذ هجوم وقع الصيف الماضي على ناقلات نفطية، وهجومين إرهابيين استهدفا منشأتي نفط في السعودية، وتتهم واشنطن إيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات.



وتصاعدت حدة التوتر في منطقة هرمز الاستراتيجية منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/أيار 2018، وأعقبه فرض عقوبات أمريكية على طهران.