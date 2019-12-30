قبائل مصراته تدعو لرفع حظر السلاح عن الجيش الليبي

جددت قبائل مصراتة في شرقي ليبيا، الإثنين، رفضها التدخل التركي السافر في شؤون البلاد، داعية إلى رفع حظر توريد الأسلحة إلى الجيش الليبي.

وطالبت قبائل مصراتة، في بيان، الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والبعثة الأممية في ليبيا ومجلس الأمن، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع حظر توريد السلاح إلى الجيش، الذي يخوض حرب بالنيابة عن الشعب الليبي، لحماية البلاد من المنظمات الإرهابية والدول الداعمة له، التي تسعى لانتهاك سيادة ليبيا.

وأعلنت قبائل مصراتة المقيمة شرق ليبيا، دعمها الكامل للجيش الوطني الليبي في الحرب، التي يخوضها لتطهير البلاد من الإرهاب.





وقالت إن الوقوف بجانب القوات المسلحة الليبية واجب وطني في ظل تحالف حكومة السراج مع الدول الداعمة للإرهاب مثل تركيا.

كما شدد البيان على ضرورة سحب الاعتراف بحكومة الوفاق غير الشرعية التي يرأسها فايز السراج، كما دعت مجلس النواب الليبي إلى متابعة المطالب الشعبية مع الهيئات والمؤسسات الدولية لنزع الاعتراف بحكومة الوفاق غير الدستورية.

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كما أكدت القبائل رفضها مذكرة التفاهم الموقّعة بين السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ لما لها من خطر على سيادة ليبيا وأحقيتها في ثرواتها البحرية.





وثمنت القبائل موقف مصر وتونس الداعم للشعب الليبي، معربة عن خالص تقديرها لرفضهما التدخل السافر في شؤون ليبيا.

ودعت قبائل مصراتة العقلاء والحكماء والشرفاء في ليبيا إلى الوقوف بجانب الجيش الوطني الليبي في حربه للدفاع عن سيادة الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة السراج والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

وقدمت تركيا إلى مليشيات السراج معدات عسكرية بدءاً من العربات المدرعة وحتى الطائرات بدون طيار.

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.

