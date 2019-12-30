انت الان تتابع طالبان تقول إن "ليس لديها خطط لوقف إطلاق النار" في أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكدت حركة طالبان الإثنين في بيان أنها لا تعتزم تنفيذ وقف إطلاق نار في أفغانستان في إطار مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، بل فقط العمل على خفض للتصعيد.
وبحسب البيان الذي نشرته وسائل إعلام، قالت طالبان إن "الإمارة الإسلامية في أفغانستان ليس لديها خطط لوقف إطلاق النار"، علماً أن المحادثات بين واشنطن وطالبان حول انسحاب القوات الأميركية من البلاد معلقة حالياً منذ أن شنت طالبان هجوما على قاعدة عسكرية مطلع كانون الأول/ديسمبر.
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