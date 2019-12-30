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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محكمة أردنية تحكم بالسجن لـ 15 أردنياً خططوا لعمليات إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
الخليج 365 - وكالات
حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الاثنين على 15 أردنياً متهمين بالانتماء الى خلية مؤيدة لتنظيم داعش بالسجن حتى 15 عاماً بعد إدانتهم بالتخطيط لتنفيذ "عمليات إرهابية" داخل المملكة، بحسب ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس داخل قاعة المحكمة.
وحكمت المحكمة على 14 متهما بـ "الاشغال الموقتة 15 عاماً" فيما حكمت على متهم آخر بـ "الاشغال المؤقتة 10 أعوام".
كما قررت إسقاط دعوى الحق العام على أحد المتهمين بسبب وفاته فيما برأت متهما آخر لعدم كفاية الأدلة.
وكانت المحكمة وجهت في الثاني من أبريل من العام الماضي للخلية المؤلفة من 17 متهماً تهماً بينها "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية" و"الترويج لأفكار جماعة إرهابية" و"حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية".
وبحسب لائحة الاتهام، خططت الخلية لاستهداف عدد من الأهداف في عمان بينها قناة فضائية أردنية وملهى ليلي ومبنى تابع للمخابرات والسفارة الأمريكية وكنيسة، إضافة إلى رجال أعمال إسرائيليين يرتادون مصنع ألبسة.
وتم اعتقال افراد الخلية الذين تراوح أعمارهم بين العشرينات والأربعينات خلال نوفمبر 2017 من قبل جهاز المخابرات.
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