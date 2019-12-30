تونس تعلن تمديد حالة الطوارئ شهراً اضافياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365 - تونس

اعلنت الرئاسة التونسية ،اليوم الاثنين ،تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ العام 2015 لمدة شهر إضافي.

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وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها " ان الرئيس قيس سعيد قرر تجديد اعلان حالة الطوارئ على كامل الأراضي التونسية لمدة شهر تبدأ في الأول من يناير المقبل".

يذكر ان تونس كانت قد اعلنت في 24 نوفمبر 2015 حالة الطوارئ اثر اقدام انتحاري على تفجير نفسه في حافلة للحرس الرئاسي في وسط العاصمة تونس ما اسفر عن مقتل 12 من عناصر الامن وجرح 17 اخرين بالاضافة الى مقتل الانتحاري نفسه.