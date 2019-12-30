اليابان تندد بتوغل جديد لسفن صينية في مياهها الإقليمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

نددت اليابان اليوم الإثنين، بتوغل 4 بارجات من سلاح خفر السواحل الصينية في مياهها الإقليمية بجنوب غربي البلاد، في الحادثة الـ 32 من هذا النوع منذ مطلع العام الجاري في جزر سينكاكو البعيدة. وذكرت شبكة (إن إتش كي) العامة نقلاً عن مصادر من خفر السواحل اليابانية، أن السفن الصينية دخلت اليوم في مياه كوبا (Kuba)، ثاني أكبر جزيرة في أرخبيل سينكاكو بامتداد لا يصل كيلومتر مربع واحد. ويوجد هذا الأرخبيل الكائن في بحر الصين الشرقي ويطلق عليه اسم دياويو في اللغة الصينية، تحت السيطرة اليابانية، على الرغم من أن الصين وتايوان تطالبان بالسيادة عليه، ووفقاً للمصدر، طلبت وحدات خفر السواحل اليابانية من السفن الصينية الانسحاب من المنطقة. وكانت آخر مرة شهدت تنديد من جانب طوكيو بتوغل سفن صينية في مياه سينكاكو في 17 ديسمبر(كانون الأول) الجاري، يشار إلى أن العلاقات بين الصين واليابان توترت في الأعوام الأخيرة بسبب النزاع على سيادة جزر سينكاكو/دياويو.

