إسرائيل تفرض "السجن الليلي" على مقدسيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

أبلغت قيادة الجبهة الداخلية في سلطات الاحتلال الإسرائيلي 6 شبان فلسطينيين، من سكان العيسوية بالقدس الشرقية، بانها تنوي إصدار أوامر بفرض الإقامة الجبرية الليلية، إدارياً، عليهم لعدة أشهر. ومن المتوقع أن تصدر الأوامر في الأيام القليلة القادمة عن قائد الجبهة الداخلية، تمير يدعي، بصفته القائد العسكري للمنطقة. يشار إلى أن أنظمة الطوارئ هي بنود قانونية تعود إلى فترة الانتداب البريطاني وتمنح سلطة واسعة للقادة العسكريين. وغالباً ما تستخدم هذه الأنظمة في عمليات الاعتقال الإداري وهدم البيوت في الضفة الغربية، واستخدامها في المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية نادر جدًا. ولقد صدرت أوامر إدارية من قبل بغرض منع المسؤولين الفلسطينيين من مغادرة القدس إلى الضفة الغربية أو هدم منازل فلسطينيين في شرق المدينة.

