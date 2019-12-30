ماليزيا تطلق خطة لمعالجة تدفق المهاجرين غير الشرعيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

من المقرر أن تطلق وزارة الداخلية الماليزية خطة لمكافحة المهاجرين غير الشرعيين في العام المقبل، لمعالجة مشكلة تدفقهم إلى البلاد، بحسب ما جاء في تقرير إخباري اليوم الاثنين. وأفادت وكالة الانباء الوطنية الماليزية (برناما)، بأن الخطة تأتي لضمان تحقيق هدف تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين في ماليزيا بصورة كبيرة، من خلال تعزيز الإدارة وتحسين أنظمة الإنفاذ الموجودة. وقال وزير الداخلية، السيد محيي الدين، في حديثه لوكالة "برناما" اليوم ، إن "الخطة التي رسمتها وزارة الداخلية تشمل التعاون الاستراتيجي بين مختلف الوزارات والوكالات الحكومية، وهي مبنية على أساس تطبيق القانون بشكل صارم واتخاذ إجراءات أكثر فعالية". وذكر محيي الدين أن مشكلة تدفق المهاجرين غير الشرعيين يجب حلها من خلال تطبيق القوانين عليها، حتى لا تستمر المشكلة كواحدة من القضايا الرئيسية التي تؤثر سلباً على الجوانب الاجتماعية والقانونية للبلاد.

