من برشلونة إلى هونغ كونغ.. الاحتجاجات تفسد فرحة السياح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

من برشلونة إلى هونغ كونغ، تشير دراسة دولية إلى أن هناك زيادة في عدد المظاهرات السياسية في أنحاء العالم، وهذا يمكن أن يسبب مشاكل لزوار بعض أهم المقاصد السياحية في أنحاء العالم. وبحسب تحليلات شركة "أيه 3 إم" التي تنفذ تقييمات بشأن الأمن العالمي، تسببت المظاهرات وأعمال الشغب في زيادة اضطراب المسافرين، حيث جرى الإبلاغ عن 1553 حدثاً من هذا النوع في مختلف أنحاء العالم حتى نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي. وتقدر الشركة أنه كان هناك أقل من 1200 من مثل هذه الوقائع في عام 2018 بأكمله، وارتفع عدد الصراعات المسلحة والحروب من 166 إلى 221 على أساس سنوي، في حين تراجع عدد الكوارث الطبيعية التي تؤثر على السفر. ولم تقع التظاهرات والاضطرابات في الدول التي تشهد عدم استقرار أمني فحسب، فتشهد هونغ كونغ على سبيل المثال اضطراباً سياسياً وهي مقصد سياحي آسيوي بارز، وفي أكتوبر(تشرين الأول) الماضي وقعت أعمال شغب في برشلونة وهي إحدى أهم المدن الشهيرة بين الزوار في أوروبا، عقب أزمة الاستقلال الكتالونية. وتستخدم شركة "أيه 3 إم" نظام مراقبة عالمي يفحص تقارير وسائل الإعلام ومصادر المعلومات الخاصة به، لاستقصاء وتقييم الأحداث ذات الصلة بالأمن حول العالم للشركات العاملة في صناعة السفر.

