رئيس البرلمان العراقي يطالب بحماية الدبلوماسيين والتحالف الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

علق رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الإثنين، على القصف الأمريكي لمواقع تابعة لميليشيات حزب الله المدعومة من إيران في العراق، والذي أسفر عن مقتل 25 وإصابة نحو 50 آخرين، مشدداً على أن تكون جميع القوات في العراق تحت إمرة القوات المسلحة. وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، دعا الحلبوسي جميع الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وعدم التصعيد لأي سبب، مؤكداً على ضرورة الالتزام بتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي التي تتواجد بالأراضي العراقية. وقال في بيان، نشر صباح اليوم: "في الوقت الذي نطالب الجميع بضبط النفس، نجدد دعوتنا بأن تكون جميع القوات تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة". وشن، مساء أمس الأحد، الجيش الأمريكي غارات جوية استهدفت 5 منشآت لميليشيا "حزب الله العراقي" الموالية لإيران، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك.

