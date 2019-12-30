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تونس تمدد حالة الطوارئ لمدة شهر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الاثنين تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، بدءاً من الأول من شهر يناير (كانون الثاني) وحتى يوم الثلاثين من نفس الشهر. وحالة الطوارئ مستمرة في البلاد منذ التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة أمنية وسط العاصمة وخلف 12 قتيلاً من الأمن الرئاسي في نوفمبر (نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2015 . وهذا هو أول قرار تمديد في ظل الرئيس الحالي قيس سعيد الذي استلم منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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