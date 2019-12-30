الأردن: السجن لقيادي سلفي أساء للسعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

قضت محكمة أردنية، اليوم، بالسجن 3 سنوات على قيادي بارز في التيار السلفي الجهادي، بتهمة تعكير العلاقات مع السعودية. وقالت مصادر قضائية إن "محكمة أمن الدولة قررت سجن القيادي عبد شحادة المعروف بأبو محمد الطحاوي 3 سنوات". ووجهت المحكمة تهمة القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة مع دولة شقيقة وتعريض أمنها للخطر. وبحسب مصادر، فإن التهمة وجهت للطحاوي بعد أن وجد بحوزته ورقة داخل سجنه يتحدث فيها عن الصحافي جمال خاشقجي ويسيء إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. والطحاوي سجين منذ فترة طويلة على خلفية أحداث محافظة الزرقاء عام 2011، بعدما اشتبكت الأجهزة الأمنية مع مجموعة من التيار في المحافظة واسفرت عن اصابة عشرات رجال الأمن.

