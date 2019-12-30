شكرا لقرائتكم إيران تحتجز ناقلة نفط في الخليج العربي بزعم التهريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتجزت إيران، الاثنين، ناقلة نفط في الخليج العربي بزعم تهريب النفط.

وقالت قناة العالم على تليغرام: "بحرية الحرس الثوري توقف ناقلة نفط تهرب وقودا قرب جزيرة أبو موسى بالخليج".

وكانت وسائل إعلام تابعة لإيران أفادت في أغسطس/آب الماضي، أن الحرس الثوري أعلن عن احتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج تنقل 700 ألف ليتر من الوقود وعلى متنها 7 بحارة.

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وحسب بيان القوات البحرية في الحرس الثوري، فقد تم احتجاز السفينة قرب جزيرة فارسي وسحبها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران. واتهمت طهران، الناقلة أيضا بتهريب وقود لبعض الدول العربية.

وفي 19 يونيو/حزيران الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنّه "صادر" ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" لدى عبورها مضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري وقتذاك في بيان على موقعه الإلكتروني إنّ القوات البحرية التابعة له، وبطلب من "سلطة الموانئ والبحار في محافظة هرمزغان" احتجزت الناقلة، بسبب "عدم احترامها القانون البحري الدولي".

وتزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي وقعته القوى الدولية مع إيران في عام 2015، إضافة إلى الأنشطة الإيرانية الأخيرة المهددة للملاحة الدولية في مضيق هرمز.