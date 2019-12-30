شكرا لقرائتكم برهم صالح يطالب بحماية البعثات والقوات الدولية بالعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، على ضرورة تأمين حماية البعثات والسفارات والقواعد العسكرية العراقية والقوات الدولية المساندة لجهود بغداد في مواجهة الإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المكتب الإعلامي لصالح اعتبار الرئيس الهجوم الأميركي على مقرات الحشد الشعبي في قضاء القائم انتهاكاً لسيادة العراق.

ودعا صالح إلى التحلي بضبط النفس واحتواء التصعيد وتفادي كل ما من شأنه الإضرار بالبلاد، في ظل الظروف الحرجة الراهنة.

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وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أعلنت قيام طائرات أميركية بشن غارات على مقار لميليشيات حزب الله العراقي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المقاتلين، من بينهم القيادي في الميليشيات، أبو علي الخزعلي، معتبرة أن هذه الغارات تشكل ردّاً أولياً"، بعد يومين من هجوم صاروخي أدى للمرة الأولى إلى مقتل أميركي في العراق.

واستهدفت المقاتلات من نوع إف 15 الأميركية، وذلك وفق ما ذكر مصدر عسكري أميركي، 5 قواعد تابعة لميليشيات حزب الله العراقي: 3 في الأنبار و2 في سوريا.

وأفاد بيان للجيش الأميركي أن المنشآت الخمس المستهدفة لحزب الله العراقي، منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.