شكرا لقرائتكم نورالدين يلديز.. مفتاح العلاقة الغامضة بين أردوغان والإخوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت مصادر تركية أن الداعية التركي نورالدين يلديز، المعروف إعلامياً بمفتي الرئيس رجب طيب أردوغان، هو الذي يتولى مهمة توظيف الإخوان للعمل سياسياً لحساب الرئيس التركي في الدول العربية.

وقال صحافي تركي معارض، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربية.نت" إن يلديز يترأس جمعية خيرية تسمى "وقف النسيج الاجتماعي" في مدينة إسطنبول التركية، ولديها معسكرات في غابات المدينة يقوم فيها بتجنيد الشباب التركي وتعليمه أفكار الجماعة، وتدريس كتب مؤسس الجماعة حسن البنا وسيد قطب، كما يستضيف بعض قادة الجماعة للتباحث حول الترويج لسياسات أردوغان في المنطقة العربية.

ندوة للشباب التابع لجماعة الإخوان في تركيا بجمعية النسيج الاجتماعي

وقال إن العلاقة بين يلديز والرئيس التركي حاليا يشوبها بعض التوتر بسبب فتوى متظرفة للداعية التركي، أثارت جدلا واسعا، إلا أن هذا التوتر ظاهري فقط، ويبديه أردوغان حرصا على جانب من شعبيته التي تأثرت بشدة في الآونة الأخيرة بسبب إخفاقاته الداخلية والخارجية.

ماذا يفعل الداعية التركي وكيف يوظف جماعة الإخوان لحساب أردوغان؟

نورالدين يلديز

اسمه بالكامل نور الدين حلمي يلديز، يبلغ من العمر 59 عاما، ولد في مقاطعة طرابزون واعتنق أفكار جماعة الإخوان ومؤسسها حسن البنا، كما تأثر بأفكار سيد قطب والعالم الهندي أبوالحسن الندوي والقيادي الإخواني السوري عبدالفتاح أبوغدة.

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تغريدة ليلديز عن حسن البنا

كتب يلديز على صفحته على موقع "تويتر" عبارات ثناء ومدح في حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، واصفا إياه بأنه "الداعية الذي عمل من أجل المستقبل المشترك للأمة"، ومطالبا الجميع بفهم أفكاره ودعوته، كما كتب عن الرئيس المصري الإخواني الأسبق محمد مرسي.

خلال ندوة بجمعيته مع عناصر إخوانية تركية

أسس يلديز ما عُرف باتحاد العلماء في تركيا، كما ترأس جمعية النسيج الاجتماعي وهي جمعية تقوم بعمل دعوي وخيري ولديها معسكرات في إسطنبول يتم من خلالها استقبال الشباب المنضم لجماعة الإخوان في تركيا، وغيرها من البلدان الأخرى، وتدريس مناهج وأفكار الإخوان لهم.

معسكر جمعية يلديز في اسطنبول

وفي العام 2013، ووفق ما نشر موقع تركي معارض يدعى "عثمانلي" فقد استضاف يلديز في معسكرات جمعيته بإسطنبول عددا من عناصر جماعة الإخوان الفارين من مصر، مضيفا أن الموقع الرسمي للجمعية نشر في 7 يونيو من العام 2011، وعقب 6 شهور من اندلاع ثورة 25 يناير في مصر، أن الرئيس الفخري للجمعية نور الدين يلديز، استقبل وفدا من قيادات ومسؤولي "جمعية الإخوان المسلمين" في تركيا ومصر، في مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا، وفي 29 مارس 2012 أجرى زيارة لمدة يومين إلى الأردن، زار خلالها مقر جماعة الإخوان بعمّان، والتقى مع الأمين العام للجماعة بالأردن همام سعيد.

مع قادة سوريين

ويؤكد الموقع المعارض أن هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، المتهم الرئيسي في نشر الإرهاب بالقارة الإفريقية والعديد من الدول العربية، بحسب شبكة "ناشيونال ريفيو"، نظمت مؤتمرا في ديسمبر من العام 2016، بعنوان "مؤتمر القادة المسلمين الشباب - حسن البنا"، بمشاركة كل من نور الدين يلديز، ومحمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان في مصر، ومدير مديرية الشباب والرياضة في بلدة إسكودار بإسطنبول يعقوب أوكوز.

معسكر جمعية يلديز في اسطنبول

التقى يلديز بعدد من قادة الإخوان في مصر وسوريا، وعقد ندوات في جمعيته لمناقشة مناهج التعليم في الدول العربية وتكريس فكرة الخلافة ضمن تلك المناهج وإلغاء الحدود بين الدول وحل الخلافات بين الدول الإسلامية.

رسالة من القيادي الإخواني السوري أبوغدة ليلديز