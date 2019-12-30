أحكام بالسجن لـ17 أردنيا خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنيّة، خلال جلسة علنيّة برئاسة القاضي العسكري العقيد علي مبيضين، أحكامًا على 17 متّهمًا مرتبطين بتنظيم "داعش"، بتهمة تنفيذ عدد من العمليّات الإرهابيّة.

وحكمت المحكمة على 14 متّهمًا بالوضع بالأشغال المؤقتة 15 سنة لكلّ منهم بعد تنفيذ العقوبة الأشد، كما حكمت على متّهم بالوضع بالأشغال المؤقتة 10 سنوات.

وكانت الخليّة قد استهدفت تنفيذ عمليّات إرهابية ضدّ قناة "رؤيا" والعاملين فيها باستخدام قنابل ​مولوتوف​، ومركز المبادرات الفرنسي وملهى ليلي في عمان، بالإضافة إلى مبنى ​السفارة الأميركية​ واستمالة واستقطاب المزيد من العناصر المؤيّدة للتنظيمات الإرهابيّة.

كما حكمت المحكمة على متّهم بجناية التهديد بالقيام بأعمال إرهابيّة ومحاولة الالتحاق بجماعات إرهابيّة وتنظيمات مسلّحة، ووضعه بالأشغال المؤقتة 8 سنوات، حيث نفّذت بحقّه العقوبة الأشد.