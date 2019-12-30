الحرس الثوري:تحقيق الأمن المستدام بالعراق يتوقف على طرد القوات الأميركية الإرهابية

اعتبر ​الحرس الثوري الإيراني​، في بيان له، ان"القصف الأميركي على مواقع "​الحشد الشعبي​" ​العراق​ي هجوماً إرهابياً"، مشددا على أن "الرد عليه والانتقام منه حق طبيعي للقوات العراقية، وتحقيق ​الأمن​ المستدام بالعراق يتوقف على طرد ​القوات الأميركية​ الإرهابية".

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