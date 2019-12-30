السيستاني: السلطات الرسمية معنية بالرد على الهجمات الأميركية

دان المرجع الاعلى في ​العراق​ السيد ​علي السيستاني​، "الاعتداء الآثم الذي استهدف جمعاً من المقاتلين ب​القوات​ الرسمية العراقية"، مشدداً على "ضرورة احترام السيادة العراقية وعدم خرقه بذريعة الرد على ممارسات غير قانونية، والسلطات الرسمية العراقية هي المعنية بالرد على الهجمات الأميركية".

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